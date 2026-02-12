Barclays plant Rekordrendite: So will die Bank ihre Gewinne steigern!

Im Jahr 2025 stieg der Gewinn von Barclays um 16 Prozent auf nahezu 6,2 Milliarden Pfund (rund 7,1 Milliarden Euro). Diese positive Entwicklung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Bank ihre Kosten noch stärker senken konnte als ursprünglich geplant. Der Gewinn übertraf somit die Erwartungen der Analysten.

Die britische Großbank Barclays plant, ihre Rendite in den kommenden Jahren erheblich zu steigern, nachdem sie im vergangenen Jahr ein Gewinnplus verzeichnen konnte. Dies soll vor allem durch weitere Kostensenkungen und steigende Erträge erreicht werden. Laut einer Mitteilung der Bank in London strebt Barclays an, die Eigenkapitalrendite bis 2028 auf über 14 Prozent zu erhöhen. Im Jahr 2025 konnte die Bank bereits eine Verbesserung der Verzinsung auf das eingesetzte Kapital um 0,8 Prozentpunkte auf 11,3 Prozent erzielen.

Zusätzlich kündigte Barclays an, eigene Aktien zurückzukaufen. Zwischen 2026 und 2028 plant die Bank, über Aktienrückkäufe und Dividenden mehr als 15 Milliarden Pfund an ihre Investoren zurückzugeben oder direkt auszuschütten. Diese Maßnahmen sollen das Vertrauen der Anleger stärken und die Attraktivität der Bank erhöhen.

Trotz dieser positiven Nachrichten verlor die Barclays-Aktie am Nachmittag um zwei Prozent. Marktbeobachter führen diesen Rückgang auf die anhaltende Unsicherheit bezüglich der britischen Regierung zurück, die den gesamten Bankensektor belastet. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und politische Entwicklungen in Großbritannien bleiben somit ein wichtiger Faktor für die zukünftige Performance der Bank.

Insgesamt zeigt Barclays mit ihren Plänen zur Kostensenkung und der Erhöhung der Eigenkapitalrendite, dass sie bestrebt ist, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und den Aktionären attraktive Renditen zu bieten. Die Kombination aus operativer Effizienz und einer klaren Rückgabestrategie an die Investoren könnte der Bank helfen, sich in einem herausfordernden Marktumfeld zu behaupten. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Barclays ihre ambitionierten Ziele erreichen kann und wie sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf ihre Strategie auswirken werden.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 5,485EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.