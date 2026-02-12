    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    RWE Aktienrückkauf: 20 Millionen Euro für Stabilität und Vertrauen!

    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Am 10. Februar 2026 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, die über den aktuellen Stand ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Dieses Programm, das am 2. Dezember 2025 gestartet wurde, umfasst mehrere Tranchen, von denen die dritte nun in der Berichterstattung behandelt wird. Im Zeitraum vom 2. bis 6. Februar 2026 erwarb RWE insgesamt 389.257 Aktien. Diese Käufe wurden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Handelsplattform Xetra getätigt.

    Die detaillierten Kaufdaten zeigen, dass am 2. Februar 77.655 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 53,66 Euro pro Aktie erworben wurden, was einem Gesamtvolumen von etwa 4,17 Millionen Euro entspricht. An den folgenden Tagen wurden weitere Aktien zu leicht variierenden Preisen zwischen 52,40 und 54,34 Euro pro Aktie gekauft. Insgesamt belief sich das aggregierte Volumen der Käufe in diesem Zeitraum auf rund 20,83 Millionen Euro. Die dritte Tranche des Rückkaufprogramms hat somit bis zum 6. Februar 2026 insgesamt 3.744.006 Aktien umfasst.

    RWE verfolgt mit diesem Rückkaufprogramm das Ziel, den Wert der Aktien zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Aktienrückkäufe sind eine gängige Strategie, um den Marktwert eines Unternehmens zu unterstützen, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten oder wenn die Unternehmensführung der Meinung ist, dass die Aktien unterbewertet sind.

    Die Mitteilung wurde im Einklang mit den europäischen Vorschriften zur Markttransparenz veröffentlicht, die sicherstellen sollen, dass alle relevanten Informationen zeitnah und transparent an die Öffentlichkeit gelangen. RWE unterstreicht damit sein Engagement für Transparenz und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

    In einem breiteren wirtschaftlichen Kontext stehen die Aktivitäten von RWE im Zusammenhang mit den aktuellen Herausforderungen im Energiesektor, insbesondere in Bezug auf den Netzausbau und die Integration erneuerbarer Energien. RWE-Chef Markus Krebber hat kürzlich betont, dass der Netzausbau zunehmend zum Nadelöhr für die Energiewende wird, was die Notwendigkeit von Investitionen in die Infrastruktur unterstreicht.

    Insgesamt zeigt die Mitteilung von RWE, dass das Unternehmen aktiv an der Stabilisierung seiner Aktien arbeitet und gleichzeitig auf die Herausforderungen im Energiesektor reagiert. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich diese Strategien auf die Marktperformance und die langfristige Unternehmensentwicklung auswirken.



    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 54,41EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



