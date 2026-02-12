CYROS Warnapp: Ihr kostenloser Schutz vor Cyberbedrohungen ab sofort verfügbar!

Die CYROS Warnapp fungiert ähnlich wie eine Katastrophenwarn-App und bietet Informationen zu Sicherheitslücken, Phishing-Wellen und anderen digitalen Gefahren. Sie aggregiert sicherheitsrelevante Informationen aus verschiedenen Quellen, darunter das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Partnernetzwerk des CII. Diese Informationen werden in verständlicher Form aufbereitet und mit konkreten Handlungsempfehlungen ergänzt, um den Nutzern eine klare Einschätzung der Relevanz eines Vorfalls zu ermöglichen.

Am 10. Februar 2026 hat das cyberintelligence.institute (CII) in Zusammenarbeit mit DATAGROUP die CYROS Warnapp vorgestellt, ein kostenloses digitales Warnsystem, das Bürger und Unternehmen über aktuelle Cyberbedrohungen informiert. Die App ist sowohl in gängigen App-Stores als auch als Desktop-Version verfügbar und zielt darauf ab, die digitale Resilienz der Gesellschaft zu stärken.

Dino Huber, Geschäftsführer der Cyber-Security-Einheit von DATAGROUP, betont, dass Cyberangriffe nicht nur große Unternehmen betreffen, sondern auch Privatpersonen im Alltag, etwa beim Online-Banking oder beim Onlineshopping. Die CYROS Warnapp soll einen einfachen Zugang zu relevanten Informationen bieten und somit die Sicherheit im digitalen Raum erhöhen.

Die App informiert über sicherheitskritische Updates, aktuelle Phishing-Kampagnen und Änderungen in Richtlinien. Die Meldungen sind nach Dringlichkeit kategorisiert, und Nutzer können Benachrichtigungen individuell nach Themen und Kritikalitätsstufen konfigurieren. Zudem besteht die Möglichkeit, eigene Vorfälle zu melden, um zur aktuellen Lageeinschätzung beizutragen.

Ein zentrales Ziel der CYROS Warnapp ist es, insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen, die oft nicht über eigene Cyber-Security-Ressourcen verfügen, eine Informationsgrundlage zu bieten. Die App ermöglicht es diesen Unternehmen, Cyberrisiken frühzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Alexander Jobst, Projektmanager des CII, hebt hervor, dass die App eine strukturierte Basisinformation bietet, die nicht als Ersatz für professionelle Sicherheitsinfrastrukturen gedacht ist, sondern als Unterstützung zur frühzeitigen Erkennung von Handlungsbedarf dient.

Die CYROS Warnapp ist datensparsam konzipiert, erfordert keinen Login und erhebt keine sensiblen personenbezogenen Daten, was die Nutzung anonymisiert. Diese innovative Lösung stellt einen wichtigen Schritt in der Bekämpfung von Cyberbedrohungen dar und könnte dazu beitragen, die allgemeine Sicherheit im digitalen Raum zu erhöhen.

