EU will Emissionseinnahmen für Industrie-Revolution nutzen – Was steckt dahinter?

Ein zentrales Element dieser Strategie ist die Bank für industrielle Dekarbonisierung, die mit 100 Milliarden Euro ausgestattet ist und aus ETS-Einnahmen finanziert wird. Von der Leyen kündigte an, dass die bevorstehende ETS-Reform im Sommer einen Fokus auf die Rückführung dieser Mittel in die Industrie legen wird. Zudem äußerte sie sich positiv zu einem französischen Vorschlag, der öffentliche Investitionen in europäische Produkte fördern soll, um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie zu stärken.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Treffen in Antwerpen betont, dass die Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem (ETS) verstärkt in die Industrie reinvestiert werden müssen. Aktuell fließen weniger als fünf Prozent dieser Einnahmen in Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in der Industrie. Das ETS, das seit 2005 besteht, soll Unternehmen dazu anregen, ihre Treibhausgasemissionen zu senken, indem sie Zertifikate für ihre Emissionen erwerben und handeln müssen. Von der Leyen wies darauf hin, dass 100 Prozent der Einnahmen auf europäischer Ebene in industrielle Innovationen reinvestiert werden sollten, um Projekte zur Dekarbonisierung der Industrie zu unterstützen.

In einem anderen Teil der Veranstaltung warnte Jim Ratcliffe, CEO des britischen Chemiekonzerns Ineos, vor den negativen Auswirkungen hoher Kosten auf die europäische Chemiebranche. Er berichtete von der Schließung von 101 Industriestandorten in Europa und dem Verlust von 75.000 Arbeitsplätzen in den letzten zwei Jahren. Ratcliffe kritisierte die hohen Energiepreise in Europa, die viermal höher seien als in den USA, und stellte in Frage, ob die Klimaschutzmaßnahmen der EU tatsächlich zu einer globalen Reduzierung der Emissionen führen.

Im Gegensatz dazu konnte die BÜRGER GmbH & Co. KG im Jahr 2025 ein starkes Geschäftsjahr verzeichnen, trotz gestiegener Rohwarenkosten. Das Unternehmen, das auf gekühlte Teigwaren spezialisiert ist, steigerte seinen Absatz um 4 % und investierte in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten in Deutschland. BÜRGER plant, über 70 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren zu investieren, um seine Marktführerschaft weiter auszubauen und neue Produkte zu entwickeln, die den aktuellen Konsumtrends entsprechen.

Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass die EU vor der Herausforderung steht, die Industrie zu unterstützen und gleichzeitig ambitionierte Klimaziele zu verfolgen, während Unternehmen wie Ineos und BÜRGER unterschiedliche Strategien verfolgen, um in einem sich verändernden Marktumfeld erfolgreich zu sein.

