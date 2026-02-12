    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAF-HOLLAND: Aktienrückkauf und Finanzberichte – Wichtige Neuigkeiten!

    SAF-HOLLAND: Aktienrückkauf und Finanzberichte – Wichtige Neuigkeiten!
    Foto: SAF Holland

    Am 10. Februar 2026 veröffentlichte die SAF-HOLLAND SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Diese Mitteilung umfasst zwei wesentliche Aspekte: den Aktienrückkauf und die Vorabbekanntmachung von Finanzberichten.

    Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erwarb SAF-HOLLAND am 2. Februar 2026 insgesamt 3.297 eigene Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 16,96 Euro, was einem Gesamtvolumen von 55.916,62 Euro entspricht. Seit Beginn des Rückkaufprogramms wurden bis zu diesem Datum insgesamt 496.961 Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf erfolgt über eine von der Gesellschaft beauftragte Bank und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen und dem täglichen Handelsvolumen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

    Zusätzlich gab SAF-HOLLAND bekannt, dass sie am 19. März 2026 ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen wird. Diese Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache bereitgestellt und sind auf der Investor-Relations-Seite der Gesellschaft zugänglich. Die Vorabbekanntmachung dieser Finanzberichte erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben des WpHG (Wertpapierhandelsgesetz).

    Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten. SAF-HOLLAND, mit Sitz in Bessenbach, Deutschland, ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten für die Nutzfahrzeugindustrie spezialisiert hat. Die regelmäßige Kommunikation über Aktienrückkäufe und Finanzberichte ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktposition zu festigen.

    Insgesamt zeigt die aktuelle Mitteilung von SAF-HOLLAND, dass das Unternehmen aktiv an der Rückführung von Kapital an die Aktionäre arbeitet und gleichzeitig die bevorstehenden finanziellen Ergebnisse transparent kommuniziert. Dies könnte als positives Signal für Investoren gewertet werden, die an der Stabilität und dem Wachstum des Unternehmens interessiert sind.



    SAF-HOLLAND

    +0,54 %
    +1,85 %
    +13,76 %
    +34,39 %
    +14,32 %
    +72,89 %
    +57,00 %
    +97,52 %
    -33,29 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 18,63EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SAF-HOLLAND: Aktienrückkauf und Finanzberichte – Wichtige Neuigkeiten! Am 10. Februar 2026 veröffentlichte die SAF-HOLLAND SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Diese Mitteilung umfasst zwei wesentliche Aspekte: den Aktienrückkauf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     