SAF-HOLLAND: Aktienrückkauf und Finanzberichte – Wichtige Neuigkeiten!

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erwarb SAF-HOLLAND am 2. Februar 2026 insgesamt 3.297 eigene Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 16,96 Euro, was einem Gesamtvolumen von 55.916,62 Euro entspricht. Seit Beginn des Rückkaufprogramms wurden bis zu diesem Datum insgesamt 496.961 Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf erfolgt über eine von der Gesellschaft beauftragte Bank und ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen und dem täglichen Handelsvolumen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Am 10. Februar 2026 veröffentlichte die SAF-HOLLAND SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Diese Mitteilung umfasst zwei wesentliche Aspekte: den Aktienrückkauf und die Vorabbekanntmachung von Finanzberichten.

Zusätzlich gab SAF-HOLLAND bekannt, dass sie am 19. März 2026 ihren Jahresfinanzbericht sowie den Konzern-Jahresfinanzbericht veröffentlichen wird. Diese Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache bereitgestellt und sind auf der Investor-Relations-Seite der Gesellschaft zugänglich. Die Vorabbekanntmachung dieser Finanzberichte erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben des WpHG (Wertpapierhandelsgesetz).

Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten. SAF-HOLLAND, mit Sitz in Bessenbach, Deutschland, ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten für die Nutzfahrzeugindustrie spezialisiert hat. Die regelmäßige Kommunikation über Aktienrückkäufe und Finanzberichte ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktposition zu festigen.

Insgesamt zeigt die aktuelle Mitteilung von SAF-HOLLAND, dass das Unternehmen aktiv an der Rückführung von Kapital an die Aktionäre arbeitet und gleichzeitig die bevorstehenden finanziellen Ergebnisse transparent kommuniziert. Dies könnte als positives Signal für Investoren gewertet werden, die an der Stabilität und dem Wachstum des Unternehmens interessiert sind.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 18,63EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.