Tchibo verliert erneut gegen Aldi: Kaffeepreise unter Druck!

Tchibo-Sprecher Arnd Liedtke äußerte Bedauern über die Entscheidung und kritisierte, dass das Gericht eine Chance verpasst habe, einer strukturellen Fehlentwicklung im deutschen Lebensmittelhandel entgegenzuwirken. Ob der Rechtsstreit damit beendet ist, bleibt unklar, da Tchibo die Möglichkeit hat, Revision beim Bundesgerichtshof einzulegen. Eine schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus.

Der Kaffeeröster Tchibo hat im Rechtsstreit gegen Aldi Süd um angeblich zu niedrige Kaffeepreise erneut eine Niederlage erlitten. Der 6. Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf wies die Berufung von Tchibo gegen ein vorheriges Urteil des Landgerichts Düsseldorf zurück. Tchibo wirft Aldi vor, Kaffee der Eigenmarke Barissimo seit Ende 2023 unter den Herstellungskosten verkauft zu haben, was aus seiner Sicht gegen geltendes Recht verstößt und den Wettbewerb sowie die Verbraucher schädigt. Die Richter sahen jedoch kein unbilliges Verhalten seitens Aldi und erlaubten den Verkauf unter Herstellungskosten im Rahmen von Rabattaktionen.

Bereits im Januar 2025 war Tchibo in erster Instanz gescheitert. Der Kaffeeröster argumentiert, dass Aldi bestimmte Kaffeesorten mit Verlusten von über zwei Euro pro Kilo verkauft habe, was die Marktverhältnisse erheblich beeinflusse. Branchenexperten betonen, dass der Fall die veränderten Machtverhältnisse im Handel verdeutlicht, da Lebensmittelketten Markenhersteller durch aggressive Preispolitik unter Druck setzen. Das Gericht habe klargestellt, dass das Verbot des Verkaufs unter Einstandspreis nicht für Verkäufe unter Herstellungskosten gilt.

Die Preise für Rohkaffee sind in den letzten Jahren stark gestiegen, was die Situation für Kaffeeröster und -händler zusätzlich erschwert. Laut der Internationalen Kaffee-Organisation lag der Preis für Rohkaffee im Dezember 2025 bei etwa 3 US-Dollar pro Pfund, im Vergleich zu 1,82 US-Dollar vor zwei Jahren. Auch Tchibo hat seine Preise entsprechend erhöht.

In Deutschland trinken Verbraucher im Durchschnitt 163 Liter Kaffee pro Kopf und die Preise für Bohnenkaffee sind seit 2020 um 55 Prozent gestiegen. Die steigenden Kosten und die aggressive Preispolitik von Discountern wie Aldi haben die Branche in eine herausfordernde Lage gebracht, während die Marktanteile von Eigenmarken weiter zunehmen.

