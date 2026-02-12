LR Health & Beauty: Strategische Restrukturierung sichert Zukunft und Wachstum!

Im Rahmen der Restrukturierung wird LR Health & Beauty ein frisches Kapital von insgesamt 20 Millionen Euro bereitgestellt. Dies setzt sich zusammen aus einer Kapitaleinlage von 10 Millionen Euro sowie weiteren 10 Millionen Euro in Form von neuen vorrangigen Anleihen (New Money Senior Bonds). Diese neuen Anleihen werden von den Anleihegläubigern in bar gezeichnet und sind Teil einer umfassenden Schuldenreduktion, die die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erheblich verbessern soll.

Die LR Health & Beauty SE hat am 11. Februar 2026 eine bedeutende Einigung mit ihren Anleihegläubigern und dem Hauptaktionär Evoco erzielt, die eine umfassende Restrukturierung der Anleihe 2024/2028 sowie der gesamten Kapitalstruktur des Unternehmens umfasst. Diese Maßnahme ist Teil eines strategischen Plans zur Stabilisierung und zukünftigen Wachstumsförderung des Unternehmens, das im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte tätig ist.

Die neue Schuldenstruktur sieht vor, dass die vorrangig besicherten Verbindlichkeiten in Höhe von 62,5 Millionen Euro restrukturiert werden. Dazu gehören unter anderem die neuen vorrangigen Anleihen sowie erneuerte Anleihen, die anteilig an die Anleihegläubiger verteilt werden. Ein Teil der bestehenden Anleihe wird vollständig abgeschrieben, was die Schuldenlast des Unternehmens weiter verringert.

Die Einigung ist in einer Lock-up-Vereinbarung festgehalten, die sicherstellt, dass die Anleihegläubiger während einer festgelegten Sperrfrist bis zum 30. April 2026 nicht vorzeitig auf die Anleihe zugreifen können. Die Umsetzung der Restrukturierung erfordert die Zustimmung der Anleihegläubiger und des Hauptaktionärs, was die Notwendigkeit einer transparenten und kooperativen Zusammenarbeit unterstreicht.

Jörg Körfer, CEO von LR Health & Beauty, betont, dass diese Restrukturierung einen entscheidenden Schritt zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens darstellt. Mit einer soliden Finanzstruktur plant das Unternehmen, strategische Maßnahmen zu ergreifen, um die Digitalisierung voranzutreiben, das Produktportfolio weiterzuentwickeln und in neue Märkte zu expandieren. Diese Schritte sind entscheidend, um das Wachstum und den Erfolg von LR Health & Beauty in einem sich wandelnden Marktumfeld zu fördern.

Insgesamt stellt die Einigung mit den Anleihegläubigern und die damit verbundene Kapitalzuführung einen wichtigen Meilenstein für die LR Health & Beauty SE dar, um die Weichen für eine nachhaltige positive Geschäftsentwicklung zu stellen.

LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,532 % bis 03/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,03 % und einem Kurs von 36,00EUR auf Stuttgart (11. Februar 2026, 21:45 Uhr) gehandelt.