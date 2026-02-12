    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger
    Morgan Stanley erhöht Stimmrechtsanteil an Bilfinger SE auf 3,14 %

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Am 11. Februar 2026 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über die EQS Group verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch Morgan Stanley, eine juristische Person mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, ausgelöst wurden. Der Grund für die Mitteilung ist der Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte auf Tochtergesellschaftsebene.

    Am 4. Februar 2026 überschritt Morgan Stanley mit seiner Tochtergesellschaft Morgan Stanley & Co. International plc die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der Bilfinger SE. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Morgan Stanley beträgt nun 3,14 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,08 % lag. Der Gesamtstimmrechtsanteil, einschließlich der Instrumente, beläuft sich auf 5,72 %.

    Die Bilfinger SE hat insgesamt 37.606.372 Stimmrechte. Morgan Stanley hält direkt 1.179.818 Stimmrechte, was 3,14 % entspricht. Darüber hinaus sind 270.085 Stimmrechte, die aus einem Wertpapierleihevertrag resultieren, und 702.454 Stimmrechte aus verschiedenen Finanzinstrumenten, darunter Equity Swaps und Call-Optionen, zu berücksichtigen.

    Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Struktur von Morgan Stanley und deren Tochtergesellschaften, die keine direkten Stimmrechte an der Bilfinger SE halten. Die Mitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel und soll Investoren und die Öffentlichkeit über wesentliche Änderungen in der Eigentümerstruktur informieren.

    Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung von Bilfinger SE, dass Morgan Stanley seine Beteiligung an dem Unternehmen ausgeweitet hat, was möglicherweise auf eine strategische Neuausrichtung oder eine verstärkte Investitionsbereitschaft hinweist. Diese Entwicklung könnte sowohl für die Bilfinger SE als auch für die Marktteilnehmer von Bedeutung sein, da sie auf ein wachsendes Interesse an den Geschäftsaussichten des Unternehmens hindeutet.



    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 125,6EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
