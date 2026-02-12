Durchbruch für PL BioScience: Zertifizierung für Zellkulturmedium in Japan!

ELAREM Ultimate-FD PLUS ist ein gamma-bestrahltes humanes Thrombozytenlysat (HPL), das speziell zur Virusinaktivierung entwickelt wurde. PL BioScience ist das einzige Unternehmen, das ein weltweites Patent für das Verfahren zur Herstellung dieses Produkts besitzt. Die PMDA-Zertifizierung wird als entscheidender Schritt angesehen, um Herstellern in Japan zu helfen, die regenerative Medizin und andere klinische Programme vorantreiben, die hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfordern.

PL BioScience GmbH, ein deutsches Unternehmen im Bereich Life Sciences, hat am 11. Februar 2026 bekannt gegeben, dass die japanische Arzneimittel- und Medizinprodukteagentur (PMDA) ein Materialqualifizierungszertifikat für ihr Zellkulturmedium ELAREM Ultimate-FD PLUS erteilt hat. Diese Zertifizierung stellt die erste behördliche Zulassung des Produkts für klinische Anwendungen in Japan dar und könnte die Marktakzeptanz bei japanischen Contract Development and Manufacturing Organizations (CDMOs) erheblich verbessern.

Dr. Hatim Hemeda, CEO von PL BioScience, betonte die Bedeutung dieser Qualifizierung, da sie Herstellern ermöglicht, das Risiko ihrer Chemie-, Herstellungs- und Kontrollpakete (CMC) zu verringern und die Qualifizierung von Lieferanten zu optimieren. Dies könnte insbesondere für Programme in der Zell- und Regenerativmedizin von Vorteil sein, da die Wahl des Zellkulturmediums einen erheblichen Einfluss auf die Stabilität und Skalierbarkeit der Produkte hat.

ELAREM Ultimate-FD PLUS wird in der EU hergestellt und ist ein fibrinogenfreies sowie antikoagulanzienfreies Zellkulturmedium, das die sichere In-vitro-Expansion von Primärzellen und Zelllinien unterstützt. Das Produkt ist für Anwendungen geeignet, die eine nachgewiesene Virusreduktion erfordern, und erfüllt die Good Manufacturing Practice (GMP)-Richtlinien.

PL BioScience hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von humanem Thrombozytenlysat spezialisiert und verfolgt das Ziel, eine vollständig im Labor erzeugte, skalierbare Versorgung mit HPL zu ermöglichen. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von HPL-Produkten an, die für verschiedene Anwendungsfälle in der akademischen und präklinischen Forschung sowie in der biopharmazeutischen Produktion geeignet sind.

Die PMDA-Zertifizierung könnte PL BioScience nicht nur helfen, in Japan Fuß zu fassen, sondern auch die Grundlage für eine Expansion in andere asiatische Märkte legen.

