Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von Arzneimittelhersteller Sanofi

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 126,2 auf Tradegate (12. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 99,57 Mrd..

Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8800 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +4,10 %/+28,60 % bedeutet.