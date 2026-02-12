    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von Arzneimittelhersteller Sanofi

    Für Sie zusammengefasst
    • Belen Garijo wechselt zu Sanofi als neue Chefin.
    • Paul Hudson scheidet nach sechs Jahren am 17. Februar.
    • Kai Beckmann wird Garijo bei Merck am 1. Mai ablösen.
    Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von Arzneimittelhersteller Sanofi
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Die scheidende Merck-Chefin Belen Garijo hat bereits einen neuen Job gefunden: Die Spanierin wechselt zum Pharmakonzern Sanofi . Wie der französische Arzneimittelhersteller am Donnerstag überraschend mitteilte, hat der Verwaltungsrat entschieden, den Vertrag des bisherigen Sanofi-Chefs Paul Hudson nicht zu verlängern. Hudson soll nach sechsjähriger Amtszeit bereits am 17. Februar ausscheiden. Garijo werde ihren neuen Posten nach der Hauptversammlung am 29. April übernehmen, hieß es weiter.

    Bei Merck steht die Staffelübergabe schon seit längerem fest: Dort soll der amtierende Leiter der Elektroniksparte, Kai Beckmann, Garijo den bisherigen Ankündigungen zufolge zum 1. Mai an der Konzernspitze ablösen. Den Wechsel hatte der Darmstädter Dax-Konzern im vergangenen September verkündet. Garijo hatte den Chefposten dort im Mai 2021 übernommen./tav/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.648,45€
    Basispreis
    2,44
    Ask
    × 10,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.209,94€
    Basispreis
    21,33
    Ask
    × 10,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 126,2 auf Tradegate (12. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 99,57 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8800 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +4,10 %/+28,60 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Merck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von Arzneimittelhersteller Sanofi Die scheidende Merck-Chefin Belen Garijo hat bereits einen neuen Job gefunden: Die Spanierin wechselt zum Pharmakonzern Sanofi . Wie der französische Arzneimittelhersteller am Donnerstag überraschend mitteilte, hat der Verwaltungsrat entschieden, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     