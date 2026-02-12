Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze von Arzneimittelhersteller Sanofi
- Belen Garijo wechselt zu Sanofi als neue Chefin.
- Paul Hudson scheidet nach sechs Jahren am 17. Februar.
- Kai Beckmann wird Garijo bei Merck am 1. Mai ablösen.
PARIS (dpa-AFX) - Die scheidende Merck-Chefin Belen Garijo hat bereits einen neuen Job gefunden: Die Spanierin wechselt zum Pharmakonzern Sanofi . Wie der französische Arzneimittelhersteller am Donnerstag überraschend mitteilte, hat der Verwaltungsrat entschieden, den Vertrag des bisherigen Sanofi-Chefs Paul Hudson nicht zu verlängern. Hudson soll nach sechsjähriger Amtszeit bereits am 17. Februar ausscheiden. Garijo werde ihren neuen Posten nach der Hauptversammlung am 29. April übernehmen, hieß es weiter.
Bei Merck steht die Staffelübergabe schon seit längerem fest: Dort soll der amtierende Leiter der Elektroniksparte, Kai Beckmann, Garijo den bisherigen Ankündigungen zufolge zum 1. Mai an der Konzernspitze ablösen. Den Wechsel hatte der Darmstädter Dax-Konzern im vergangenen September verkündet. Garijo hatte den Chefposten dort im Mai 2021 übernommen./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 126,2 auf Tradegate (12. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um +1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 99,57 Mrd..
Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8800 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +4,10 %/+28,60 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Merck. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wenn es runter geht wird nur gemeckert. Wenn es rauf geht ist totenstille. Gut. Ich genieße! 😀
Merkwürdige Kaufempfehlung von JP Morgan, die heute durchs Netz wabert.