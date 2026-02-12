Nach starker Rally in einer Korrektur

Kurzfristig sollten Anleger jedoch vor allem auf wichtige charttechnische Unterstützungsmarken achten. Als zentrale Bereiche gelten derzeit 42,37 US-Dollar sowie darunter 36,18 US-Dollar. Spätestens im Bereich des früheren Verlaufshochs aus August 2020 bei 31,22 US-Dollar sollte die Aktie idealerweise wieder nach oben drehen.

Grundsätzlich hängen die Gewinne von Barrick stark von der Entwicklung der Rohstoffpreise ab. Sollten diese fallen, würde das die Profitabilität des Unternehmens spürbar belasten. Umgekehrt sorgen hohe Preise für Rückenwind. Da die Rohstoffpreise in der jüngeren Vergangenheit deutlich gestiegen sind, könnten sich diese Effekte erst nach und nach in den kommenden Quartals- und Jahreszahlen widerspiegeln. Das macht das Unternehmen aus fundamentaler Sicht attraktiv – insbesondere mit Blick auf mögliche positive Überraschungen bei der nächsten Bilanzvorlage.

Gelingt eine Stabilisierung, könnte der Kurs mittel- bis langfristig in Richtung 68,70 US-Dollar steigen. Fällt die Aktie dagegen nachhaltig unter die Hochs aus 2020, drohen zunächst weitere Abschläge bis auf 26,07 US-Dollar.

Insgesamt bleibt Barrick Mining damit ein klassischer Rohstoffwert: chancenreich bei stabilen oder steigenden Metallpreisen, aber auch anfällig für stärkere Schwankungen.

Trading-Strategie:

LONG

Buy-Levels : 42,37 / 36,18 US-Dollar

Kursziel : 68,70 US-Dollar

Verlustbegrenzung : 31,00 US-Dollar

Renditechance via DU3GMB : 120 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Barrick Mining Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3GMB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 15,03 - 15,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,7956 US-Dollar Basiswert: Barrick Mining Corp. KO-Schwelle: 29,7956 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 47,54 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 68,70 US-Dollar Hebel: 2,67 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6M1D Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 13,77 - 13,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 64,03 US-Dollar Basiswert: Barrick Mining Corp. KO-Schwelle: 64,03 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 47,54 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 2,91 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

