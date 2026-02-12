Nikkei 225 vor wichtigem Ziel

Trotz der Euphorie sehen Analysten jedoch gewisse technische Grenzen für den aktuellen Anstieg. In vorherigen Einschätzungen wurde ein Kursziel von 58.859 Punkten genannt, bei dem sich die Dynamik zunächst abkühlen könnte. Ein weiterer wichtiger Bereich liegt bei 59.859 Punkten. Sollte der Index diese Marke direkt und deutlich überwinden, könnte das den Weg für eine noch schnellere Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ebnen.

Beobachter gehen davon aus, dass Takaichi auf höhere Staatsausgaben und eine weiterhin lockere Geldpolitik setzen wird, um die Konjunktur anzukurbeln. Diese Aussicht hat die Investoren optimistisch gestimmt und den Nikkei 225 auf ein Rekordhoch bei 57.960 Punkten getrieben.

Grundsätzlich bleibt der Trend beim Nikkei 225 jedoch positiv. Rücksetzer könnten sich als Einstiegschance erweisen – insbesondere im Bereich von 52.626 Punkten oder darunter bei 49.145 Punkten. Mittel- bis langfristig werden sogar Kurse bis 68.983 Punkte als möglich angesehen.

Unterm Strich profitiert der japanische Aktienmarkt derzeit stark von der politischen Stabilität und den erwarteten wirtschaftlichen Impulsen. Dennoch sollten Anleger im Hinterkopf behalten, dass nach starken Anstiegen oft auch ruhigere Phasen folgen können..

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nikkei 225 Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU66R4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,51 - 3,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51.953,4034 US-Dollar Basiswert: Nikkei 225 Index KO-Schwelle: 51.953,4034 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 57.650,49 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,11 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU37ZW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,52 - 3,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 64.414,0676 US-Dollar Basiswert: Nikkei 225 Index KO-Schwelle: 64.414,0676 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 57.650,49 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,04 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

