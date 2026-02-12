Heftiger Rückgang Silber verliert -1,51 %

-1,51 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,92 % 1 Monat -0,18 % 3 Monate +64,96 % 1 Jahr +164,96 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 83,05. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 26,64688USD. Heute, bei 83,05USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.116,86USD geworden – ein Plus von +211,69 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Anleger sehen Silber als attraktives Tauschmittel, insbesondere angesichts der steigenden Goldpreise. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von X%, was die Stimmung unterstützt. Der Markt wird von Spekulationen und industriellen Bedürfnissen dominiert, was Unsicherheiten mit sich bringt. Insgesamt wird Silber als unterbewertet im Vergleich zu Gold angesehen.