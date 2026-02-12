Silberpreis
Heftiger Rückgang Silber verliert -1,51 %
Silberpreis stürzt ab: -1,51 % auf 83,05 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,92 %
|1 Monat
|-0,18 %
|3 Monate
|+64,96 %
|1 Jahr
|+164,96 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 26,64688USD. Heute, bei 83,05USD, wäre daraus ein Vermögen von 3.116,86USD geworden – ein Plus von +211,69 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Anleger sehen Silber als attraktives Tauschmittel, insbesondere angesichts der steigenden Goldpreise. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg von X%, was die Stimmung unterstützt. Der Markt wird von Spekulationen und industriellen Bedürfnissen dominiert, was Unsicherheiten mit sich bringt. Insgesamt wird Silber als unterbewertet im Vergleich zu Gold angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|389,20EUR
|-0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|137,06EUR
|-0,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|288,20EUR
|-0,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|436,12EUR
|-1,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|110,29EUR
|-1,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|657,30EUR
|-1,25 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|408,28EUR
|-0,57 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|82,68EUR
|-0,57 %
|Long
|1
|0,00
|137,00EUR
|-0,51 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,137EUR
|0,00 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.