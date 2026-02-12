    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio
    Verbio konkretisiert Prognose nach starkem H1 2025/26

    Verbio startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2025/26: Produktion, Umsatz und Ergebnis legen deutlich zu, die Prognose wird angehoben – trotz höherer Verschuldung.

    Foto: Christophe Gateau - dpa
    • Verbio SE hat im ersten Halbjahr 2025/26 eine Produktion von 618.023 Tonnen Biodiesel und Bioethanol erzielt, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Der Konzernumsatz stieg auf 893,7 Mio. EUR, was einer Steigerung von 18,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, vor allem aufgrund der erhöhten Nachfrage nach THG-Quoten.
    • Das EBITDA erhöhte sich auf 45,5 Mio. EUR, was eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu 14,3 Mio. EUR im Vorjahr darstellt.
    • Im zweiten Quartal 2025/26 erzielte Verbio einen Umsatz von 455,4 Mio. EUR und ein EBITDA von 30,1 Mio. EUR, was eine positive Entwicklung im Vergleich zum ersten Quartal zeigt.
    • Die Nettofinanzverschuldung betrug zum 31. Dezember 2025 173,6 Mio. EUR, was einen Anstieg im Vergleich zum 30. Juni 2025 darstellt, jedoch einen Rückgang im Vergleich zum 30. September 2025 zeigt.
    • Verbio konkretisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 und erwartet ein EBITDA im hohen zweistelligen Millionenbereich, was über den ursprünglichen Erwartungen liegt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2025/2026 (H1 2025/2026) / Analysten und Investoren Earnings Call, bei Verbio ist am 12.02.2026.

    Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,28EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,88 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,56EUR das entspricht einem Plus von +1,07 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.213,18PKT (+0,48 %).


    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W





