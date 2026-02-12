Verbio konkretisiert Prognose nach starkem H1 2025/26

Verbio SE hat im ersten Halbjahr 2025/26 eine Produktion von 618.023 Tonnen Biodiesel und Bioethanol erzielt, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Der Konzernumsatz stieg auf 893,7 Mio. EUR, was einer Steigerung von 18,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, vor allem aufgrund der erhöhten Nachfrage nach THG-Quoten.

Das EBITDA erhöhte sich auf 45,5 Mio. EUR, was eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu 14,3 Mio. EUR im Vorjahr darstellt.

Im zweiten Quartal 2025/26 erzielte Verbio einen Umsatz von 455,4 Mio. EUR und ein EBITDA von 30,1 Mio. EUR, was eine positive Entwicklung im Vergleich zum ersten Quartal zeigt.

Die Nettofinanzverschuldung betrug zum 31. Dezember 2025 173,6 Mio. EUR, was einen Anstieg im Vergleich zum 30. Juni 2025 darstellt, jedoch einen Rückgang im Vergleich zum 30. September 2025 zeigt.

Verbio konkretisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 und erwartet ein EBITDA im hohen zweistelligen Millionenbereich, was über den ursprünglichen Erwartungen liegt.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2025/2026 (H1 2025/2026) / Analysten und Investoren Earnings Call, bei Verbio ist am 12.02.2026.

Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,28EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,88 % im Plus.

16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,56EUR das entspricht einem Plus von +1,07 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.213,18PKT (+0,48 %).





