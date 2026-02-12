CANCOM SE: Wachstum setzt sich fort – Prognose für 2025 erfüllt
Trotz leicht rückläufiger Umsätze blickt CANCOM auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück – mit starkem Q4, robustem Cashflow und erfüllter Prognose.
Foto: CANCOM SE
- Der Konzernumsatz von CANCOM im Geschäftsjahr 2025 lag bei 1.711,7 Mio. €, leicht niedriger als im Vorjahr (1.737,6 Mio. €)
- Das EBITDA für 2025 betrug 102,5 Mio. €, im Vergleich zu 113,0 Mio. € im Vorjahr, während das EBITDA im Q4 2025 um 45,8 % auf 38,7 Mio. € stieg
- Der operative Cashflow zum Jahresende 2025 erreichte 139,8 Mio. €, verglichen mit 192,9 Mio. € im Vorjahr
- CANCOM hat die Prognose für 2025 erfüllt und alle relevanten Leistungskriterien lagen innerhalb der Prognosespanne
- Der Geschäftsbericht 2025 und die Prognose für 2026 werden am 26. März 2026 veröffentlicht
- CANCOM ist ein führender Digital Business Provider mit über 5.600 Mitarbeitern, rund 80 Standorten in Europa, und ist im TecDAX und SDAX gelistet
Der nächste wichtige Termin, Vorläufiges Ergebnis Geschäftsjahr 2025, bei CANCOM SE ist am 12.02.2026.
Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,89 % im
Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,35EUR das entspricht einem Plus von +0,60 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.212,86PKT (+0,47 %).
+7,42 %
-9,89 %
-13,82 %
-1,25 %
-2,87 %
-27,57 %
-57,41 %
+11,52 %
+710,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte