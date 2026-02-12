HomeToGo übertrifft 2025-EBITDA-Prognose & erzielt €5 Mio. Einsparungen

HomeToGo hat das Prognoseziel für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2025 sowohl auf statutarischer als auch auf Pro-forma-Basis übertroffen; statutarisch bei ca. €12-13 Mio. (Prognose ca. €11 Mio.) und pro-forma bei ca. €41-42 Mio. (Prognose ca. €40 Mio.)

Die IFRS-Umsatzerlöse für 2025 lagen bei ca. €254-256 Mio. (statutarisch) bzw. €393-395 Mio. (pro-forma), was die Vergrößerung der Gruppe widerspiegelt

Bereits innerhalb der ersten fünf Monate nach der Interhome-Übernahme wurden über €5 Mio. an annualisierten Kosteneinsparungen realisiert, das Ziel von €10 Mio. ist auf Kurs

Der Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse stieg zum 31. Dezember 2025 auf €119,5 Mio., ein Plus von 9,6% im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch eine solide Cash-Position von €91,8 Mio.

Die Integration von Interhome wurde schnell umgesetzt, mit bedeutenden Synergien und Kosteneinsparungen, was die operative Effizienz und das Wachstum im Jahr 2026 stärkt

