    HomeToGo übertrifft 2025-EBITDA-Prognose & erzielt €5 Mio. Einsparungen

    HomeToGo übertrifft 2025 seine Prognosen deutlich, steigert Umsatz und Effizienz, integriert Interhome erfolgreich und baut seine führende Marktposition in Europa weiter aus.

    HomeToGo übertrifft 2025-EBITDA-Prognose & erzielt €5 Mio. Einsparungen
    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
    • HomeToGo hat das Prognoseziel für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2025 sowohl auf statutarischer als auch auf Pro-forma-Basis übertroffen; statutarisch bei ca. €12-13 Mio. (Prognose ca. €11 Mio.) und pro-forma bei ca. €41-42 Mio. (Prognose ca. €40 Mio.)
    • Die IFRS-Umsatzerlöse für 2025 lagen bei ca. €254-256 Mio. (statutarisch) bzw. €393-395 Mio. (pro-forma), was die Vergrößerung der Gruppe widerspiegelt
    • Bereits innerhalb der ersten fünf Monate nach der Interhome-Übernahme wurden über €5 Mio. an annualisierten Kosteneinsparungen realisiert, das Ziel von €10 Mio. ist auf Kurs
    • Der Rekord-Auftragsbestand der Buchungserlöse stieg zum 31. Dezember 2025 auf €119,5 Mio., ein Plus von 9,6% im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch eine solide Cash-Position von €91,8 Mio.
    • Die Integration von Interhome wurde schnell umgesetzt, mit bedeutenden Synergien und Kosteneinsparungen, was die operative Effizienz und das Wachstum im Jahr 2026 stärkt
    • HomeToGo ist Europas führende Ferienhausgruppe, mit lokalisierter Präsenz in über 30 Ländern, einem breiten Angebot von mehr als 20 Millionen Ferienunterkünften und einer starken Marktposition.

    Der nächste wichtige Termin, FY 2025 & Q4 2025 Financial Results (Annual Report 2025) und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von HomeToGo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +10,10 % im Plus.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
    HomeToGo übertrifft 2025-EBITDA-Prognose & erzielt €5 Mio. Einsparungen HomeToGo übertrifft 2025 seine Prognosen deutlich, steigert Umsatz und Effizienz, integriert Interhome erfolgreich und baut seine führende Marktposition in Europa weiter aus.
