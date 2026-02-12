RBC stuft MCDONALDS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 320 auf 330 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalszahlen seien angesichts der hohen Messlatte solide ausgefallen, schrieb Logan Reich am Donnerstag. Der Ausblick der Burgerkette auf 2026 sei durchwachsen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:16 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 272,0EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



