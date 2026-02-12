Rekordjahr und erhöhte Dividende: Was die Deutsche Börse jetzt plant

Das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis kletterte um 14 Prozent auf 2,675 Milliarden Euro. Die operativen Kosten erhöhten sich lediglich um 3 Prozent auf 2,534 Milliarden Euro und wuchsen damit deutlich langsamer als die Erlöse.

Die Deutsche Börse hat 2025 das erfolgreichste Geschäftsjahr ihrer Geschichte erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, stiegen die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis um 9 Prozent auf 5,189 Milliarden Euro. Trotz niedriger Volatilität und Gegenwind aus dem Zinsumfeld legte das operative Ergebnis deutlich zu.

Unter dem Strich steigerte der Konzern den den Aktionären zurechenbaren Jahresüberschuss um 2 Prozent auf 1,995 Milliarden Euro. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 10,90 Euro nach 10,60 Euro im Vorjahr.

An der Börse zeigte sich die Aktie zuletzt etwas schwächer. Nach der Veröffentlichung der Zahlen notierte sie auf Tradegate jedoch wieder leicht im Plus mit 1,86 Prozent bei 207,90 Euro (Stand 10:09 Uhr MEZ).

Trading treibt das Wachstum

Besonders stark entwickelte sich das Segment Trading und Clearing. Eine hohe Nachfrage nach Absicherungsprodukten sorgte für kräftige Zuwächse bei Zinsderivaten und im Energiehandel, vor allem bei Gas. Auch das Wertpapiergeschäft profitierte von größerem Interesse an europäischen Titeln. Das Devisengeschäft legte ebenfalls zu.

Impulse kamen zudem aus den Bereichen Securities Services und Fund Services. Eine hohe Emissionstätigkeit bei Schuldtiteln und eine gestiegene Abwicklungsaktivität belebten das Geschäft. Im Segment Investment Management Solutions trugen neue Kunden für die SimCorp-Plattform sowie zusätzliche Software-as-a-Service-Lösungen zum Wachstum bei.

Das Treasury-Ergebnis sank dagegen wie erwartet um 20 Prozent auf 837 Millionen Euro. Insgesamt stiegen die Nettoerlöse der Gruppe um 3 Prozent auf 6,026 Milliarden Euro.

Mehr Dividende und Milliarden-Ausschüttung

Der Vorstand schlägt eine Dividende von 4,20 Euro je Aktie vor. Das entspricht einem Plus von 5 Prozent zum Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2025 schloss die Deutsche Börse ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro erfolgreich ab. Dabei erwarb der Konzern rund 2 Millionen eigene Aktien und zog sie bereits ein.

Finanzvorstand Jens Schulte erklärte: "Gleichzeitig haben wir unsere Kosten sehr effektiv gesteuert, sodass unser operatives Ergebnis deutlich überproportional gestiegen ist. Von dieser positiven Entwicklung profitieren unsere Aktionärinnen und Aktionäre unmittelbar: Die Gesamtausschüttung inklusive Aktienrückkäufe wird den Wert des letzten Jahres übertreffen und auf einen neuen Rekord von 1,3 Milliarden Euro steigen."

Optimistischer Ausblick auf 2026

Für 2026 stellt die Deutsche Börse weiteres Wachstum in Aussicht. Die Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis sollen auf rund 5,7 Milliarden Euro steigen. Das operative Ergebnis ohne Treasury-Ergebnis erwartet der Konzern bei rund 3,1 Milliarden Euro.

Vorstandschef Stephan Leithner betonte: "Im zurückliegenden Geschäftsjahr haben wir die Stärke und Resilienz unseres diversifizierten Geschäftsportfolios eindrucksvoll unter Beweis gestellt." Mit Blick nach vorn ergänzte er: "Die strukturellen Wachstumstreiber in unseren Geschäften sind voll intakt. Daher blicken wir zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr und erwarten, unsere operativen Ziele für 2026 zu erreichen."

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 204EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

