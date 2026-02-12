JDC: Der ideale Zeitpunkt

Im kommenden Monat veröffentlicht JDC die Ergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr. Zuletzt wurde für 2025 ein Umsatz von rund 260 Mio. Euro in Aussicht gestellt, beim unbereinigten EBITDA mindestens 20,5 Mio. Euro. Diese Zielgrößen würden sich eher am unteren Rand der im Jahresverlauf mehrfach angehobenen Prognose bewegen.

Deutlich größere Bedeutung dürfte jedoch der Ausblick für das laufende Jahr haben. Hier hatte das Management einen Sprung des EBITDA auf über 35 Mio. Euro angekündigt. Sollte diese Erwartung bekräftigt werden, könnte das neue Dynamik in die Aktie bringen.