    JDC: Der ideale Zeitpunkt

    Im kommenden Monat veröffentlicht JDC die Ergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr. Zuletzt wurde für 2025 ein Umsatz von rund 260 Mio. Euro in Aussicht gestellt, beim unbereinigten EBITDA mindestens 20,5 Mio. Euro. Diese Zielgrößen würden sich eher am unteren Rand der im Jahresverlauf mehrfach angehobenen Prognose bewegen.

    Deutlich größere Bedeutung dürfte jedoch der Ausblick für das laufende Jahr haben. Hier hatte das Management einen Sprung des EBITDA auf über 35 Mio. Euro angekündigt. Sollte diese Erwartung bekräftigt werden, könnte das neue Dynamik in die Aktie bringen.

    Charttechnisch befindet sich das Papier an einer interessanten Marke. Nach dem Ausbruch über frühere Hochs im vergangenen Jahr hatte sich ein stabiler Aufwärtstrend etabliert. Die anschließende Korrektur führte den Kurs zuletzt wieder genau an dieses frühere Ausbruchsniveau zurück. Hält diese Zone stand und dreht die Aktie nach oben, würde das das konstruktive Gesamtbild bestätigen. Auch die nachlassende Abwärtsdynamik bei den gleitenden Durchschnitten spricht für eine mögliche Stabilisierung. Eine positive Prognosebestätigung könnte in diesem Umfeld zusätzliche Kaufimpulse auslösen.

    (aktien-globlal.de, erstellt 12.02.26, 6:39 Uhr, veröffentlicht 12.02.26, 8:12 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 25,40EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener Wert
