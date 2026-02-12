Adyen legt weiter kräftig zu - 2026er-Wachstumsziel wie erwartet
- Adyen erwartet 2026 Umsatzwachstum von 20-22%.
- 2022 Umsatz stieg um 21% auf 2,36 Mrd. Euro.
- Ebitda wuchs um 26% auf 1,25 Mrd. Euro, Marge 53%.
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen rechnet 2026 mit einem weiter hohen Wachstumstempo. Der Umsatz solle währungsbereinigt um 20 bis 22 Prozent steigen, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen bei der Vorlage der Jahreszahlen am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr legte der Erlös bereinigt um die Folgen des starken Euro um 21 Prozent auf 2,36 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 26 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro nach oben. Die Marge habe damit bei 53 Prozent gelegen.
Im laufenden Jahr soll die Profitabilität, gemessen am operativen Ergebnis, etwa die Höhe von 2025 erreichen. Das Wachstumsziel liegt im Rahmen der Analystenerwartungen; die Margenprognose etwas darunter./zb/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 6.079 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -21,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 29,42 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.914,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.683,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +79,00 %/+160,58 % bedeutet.