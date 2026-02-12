    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax nähert sich wieder 25.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet freundlich, X-Dax zeigt +0,5% auf 24.975
    • Siemens hebt Prognose, Aktien steigen fast 3% vorbörslich
    • Mercedes-Benz verliert über 5% nach Gewinneinbruch
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Vortagsverluste am Donnerstag mit einem freundlichen Start zunächst ausgleichen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,5 Prozent höheren Auftakt bei 24.975 Punkten. Damit würde der deutsche Leitindex weiterhin im Kontakt bleiben zur Marke von 25.000 Punkten, die in diesen Tagen im Fokus steht.

    Im Laufe der Woche hatte der Dax schon mehrmals vergeblich versucht, die Tausendermarke nachhaltig zu überschreiten und einen Schritt hin zum Rekord von 25.507 Punkten zu machen. Neue Impulse könnten von der Berichtssaison ausgehen, die am Donnerstag in Deutschland einiges zu bieten hat. Ausgewertet werden am Morgen unter anderem die Zahlen von Siemens, Mercedes -Benz, der Deutschen Börse und Thyssenkrupp .

    Gespannt warten die Anleger außerdem auf Inflationszahlen, die am Freitag in den USA auf der Agenda stehen. Diese sind der nächste wichtige Aspekt, um den weiteren geldpolitischen Spielraum der Notenbank Fed beurteilen zu können. Ein überraschend guter US-Jobbericht hatte am Vortag für Gegenwind gesorgt. Nach Angaben der Landesbank Helaba war er "ein zweischneidiges Schwert", weil mit den Konjunktursorgen auch die Zinssenkungshoffnungen schwinden.

    Im Dax bahnt sich am Donnerstag bei Einzelwerten Licht und Schatten an. Die Aktien von Siemens näherten sich vorbörslich mit einem Plus von fast drei Prozent dem Anfang Februar erreichten Rekord von 266,25 Euro. Sie profitierten davon, dass der Technologiekonzern nach einem guten Geschäftsjahresauftakt seine Ergebnisprognose erhöhte. Phil Buller von JPMorgan sprach von übertroffenen Auftrags-, Umsatz- und Margenerwartungen in den wichtigen Sparten Digital Industries (DI) und Smart Infrastructure (SI).

    Auf der Schattenseite steht dagegen der Autosektor wegen Mercedes-Benz . Die Titel des Premium-Autobauers sackten im Tradegate-Handel um mehr als fünf Prozent ab, nachdem die Stuttgarter für das vergangene Jahr einen Gewinneinbruch vermeldet hatten. Ein Händler sah das Abschneiden der Autosparte und deren Margenziele in einem ersten Kommentar als Enttäuschung an. Die Dividende werde derweil nicht so drastisch gekürzt wie gedacht, hieß es.

    Eher wenig bewegt zeigten sich die Papiere der Deutschen Börse . Der Börsenbetreiber verdiente 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte so viel wie noch nie - und tütete daraufhin gleich die nächste Transaktion ein. Der den Daten-, Analyse- und Indexanbieter ISS Stoxx soll jetzt vollständig übernommen werden.

    Bei Thyssenkrupp bahnt sich im MDax ein 2,5 Prozent schwächerer Start an. Hohe Restrukturierungskosten für das Stahlgeschäft führten bei dem Industriekonzern zu einem höheren Verlust im ersten Geschäftsquartal. Ein schwacher Barmittelfluss wurde in ersten Kommentaren als Belastung angesehen.

    Schlechte Nachrichten kamen außerdem vom SDax -Mitglied KWS Saat : Eine gekappte Umsatzprognose wegen der gedämpften Lage am Agrarmarkt drückte die Aktien des Saatgutherstellers vorbörslich mit mehr als vier Prozent ins Minus./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 204 auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +12,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,52 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -18,23 %/-26,41 % bedeutet.




