RBC stuft VINCI auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Vinci von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem Free Cashflow von 7 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025 könne er es sich bei seiner Bewertung des Infrastrukturkonzerns erlauben, einen konservativeren Ansatz zu verfolgen und dennoch das Kursziel zu erhöhen, schrieb Ruairi Cullinane am Mittwochabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 134,4EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
