HelloFresh: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Was Sie wissen müssen!
HelloFresh trotzt Gegenwind: Trotz Umsatzrückgang stärkt der Konzern seine Profitabilität, optimiert das Portfolio und hält an seinen Jahreszielen fest.
Foto: HelloFresh
- Der Nettoumsatz der HelloFresh-Gruppe lag 2025 bei ca. 6,76 Mrd. €, was einem währungsbereinigten Rückgang von 9,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das Gruppen-AEBITDA stieg auf ca. 423 Mio. €, ein währungsbereinigter Anstieg von ca. 14 %, und die Produktkategorie Kochboxen erreichte eine Marge von 13,5 %.
- Das Effizienzprogramm verläuft planmäßig, inklusive des Rückzugs aus dem italienischen Markt und der Einleitung eines kollektiven Kündigungsverfahrens in Spanien.
- Für 2025 wird das bereinigte EBITDA voraussichtlich zwischen 415 Mio. € und 465 Mio. € liegen, was den Markterwartungen entspricht.
- Trotz Umsatzrückgang stieg der Nettoumsatz aus Bestandskunden im Vergleich zum Vorjahr, während die Erholung der Fertiggerichte langsamer verlief.
- Extreme Wetterbedingungen im Januar 2026 beeinträchtigten Auslieferungen und Profitabilität in wichtigen europäischen und US-Märkten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei HelloFresh ist am 18.03.2026.
Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6720EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,05 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.190,26PKT (+0,35 %).
-3,25 %
-5,01 %
-3,93 %
-4,46 %
-53,21 %
-75,24 %
-92,54 %
-55,74 %
