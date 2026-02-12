    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    HelloFresh: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Was Sie wissen müssen!

    HelloFresh trotzt Gegenwind: Trotz Umsatzrückgang stärkt der Konzern seine Profitabilität, optimiert das Portfolio und hält an seinen Jahreszielen fest.

    HelloFresh: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Was Sie wissen müssen!
    Foto: HelloFresh
    • Der Nettoumsatz der HelloFresh-Gruppe lag 2025 bei ca. 6,76 Mrd. €, was einem währungsbereinigten Rückgang von 9,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Das Gruppen-AEBITDA stieg auf ca. 423 Mio. €, ein währungsbereinigter Anstieg von ca. 14 %, und die Produktkategorie Kochboxen erreichte eine Marge von 13,5 %.
    • Das Effizienzprogramm verläuft planmäßig, inklusive des Rückzugs aus dem italienischen Markt und der Einleitung eines kollektiven Kündigungsverfahrens in Spanien.
    • Für 2025 wird das bereinigte EBITDA voraussichtlich zwischen 415 Mio. € und 465 Mio. € liegen, was den Markterwartungen entspricht.
    • Trotz Umsatzrückgang stieg der Nettoumsatz aus Bestandskunden im Vergleich zum Vorjahr, während die Erholung der Fertiggerichte langsamer verlief.
    • Extreme Wetterbedingungen im Januar 2026 beeinträchtigten Auslieferungen und Profitabilität in wichtigen europäischen und US-Märkten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei HelloFresh ist am 18.03.2026.

    Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6720EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,05 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.190,26PKT (+0,35 %).


    HelloFresh

    -3,25 %
    -5,01 %
    -3,93 %
    -4,46 %
    -53,21 %
    -75,24 %
    -92,54 %
    -55,74 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HelloFresh: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Was Sie wissen müssen! HelloFresh trotzt Gegenwind: Trotz Umsatzrückgang stärkt der Konzern seine Profitabilität, optimiert das Portfolio und hält an seinen Jahreszielen fest.
