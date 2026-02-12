Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,51 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -10,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,55 %.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 743,76 Mio..

CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der CANCOM SE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +9,94 %/+39,53 % bedeutet.