    Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom Umsatz 2025 bei 1,7 Mrd. Euro, -1,5%.
    • Gewinn vor Zinsen und Steuern sank um 9% auf 102,5 Mio.
    • Geschäftsbericht und 2026-Ziele am 26. März 2026.
    Cancom erreicht dank Schlussspurt seine Jahresziele
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat nach einem zunächst schwachen Geschäftsverlauf Ende 2025 die Kurve bekommen. Dank einer anhaltenden Belebung im Herbst lag der Umsatz im Gesamtjahr mit gut 1,7 Milliarden Euro nur 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das im SDax gelistete Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um neun Prozent auf 102,5 Millionen Euro, lag damit aber wie der Umsatz innerhalb der im Juli gesenkten Jahresprognose des Managements.

    Analysten hatten ebenfalls Werte in dieser Größenordnung erwartet. Den Geschäftsbericht für 2025 und die Ziele für 2026 will Cancom wie geplant am 26. März veröffentlichen./stw/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,51 % und einem Kurs von 24,90 auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -10,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 743,76 Mio..

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der CANCOM SE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +9,94 %/+39,53 % bedeutet.




