JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag der Tochter T-Mobile US sei überzeugend gewesen, schrieb Akhil Dattani am Mittwochabend. Einige Unwägbarkeiten blieben noch, aber langsam nähmen die Belastungen für die T-Aktien ab. Er hält sie für unterbewertet, wenn auch vielleicht nicht ganz so spannend wie Orange./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 30,71EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
