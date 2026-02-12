RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Hightech-Unternehmens zum ersten Geschäftsquartal habe der Gewinnwarnung vom Januar entsprochen, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:42 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:42 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,72EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.





