Siemens übertrifft Erwartungen – Prognose angehoben, Aktie auf Kurs!

So stieg der industrielle Gewinn um 15 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, Analysten hatten nur mit 2,64 Milliarden Euro gerechnet. Die Umsätze kletterten um 4 Prozent auf 19,14 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Erwartungen von 19,09 Milliarden Euro lag. Auftragswachstum betrug 7 Prozent. Siemens erwartet für das gesamte Geschäftsjahr ein stabiles Wirtschaftswachstum und rechnet mit einem weiter stabilen Marktumfeld.

Die Nachfrage nach Fabrikautomatisierung und Elektrifizierungsprodukten brummt und beschert dem deutschen Industrieriesen Siemens gute Geschäfte. Die Münchener haben ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben und erwartet nun einen Gewinn von bis zu 11,10 Euro pro Aktie, nachdem der bisherige Höchstwert bei 11,00 Euro lag. Für das erste Quartal übertraf Siemens die Erwartungen der Analysten im Kerngeschäft.

Die Siemens-Aktie legte zum Xetra-Start am Donnerstag um mehr als 3 Prozent zu.

Der Erfolg von Siemens ist vor allem auf die verstärkte Ausrichtung auf industrielle Software und Lösungen im Bereich künstliche Intelligenz zurückzuführen. Im ersten Quartal stieg der Gewinn der Sparte Digital Industries, die Software und Automatisierungsprodukte für Fabriken entwickelt, um beeindruckende 37 Prozent. Besonders in China, das zuvor als Belastung galt, gab es eine starke Wachstumsdynamik.

CEO Roland Busch profitiert von der Neupositionierung des Unternehmens hin zu margenstärkeren, softwarebasierten Lösungen, die auf Industrien und die Pharmabranche abzielen. Siemens hat hierfür rund 15 Milliarden US-Dollar in die Übernahmen von Dotmatics und Altair Engineering investiert. Die Siemens-Aktie hat im vergangenen Jahr mehr als 20 Prozent zugelegt und überholte zuletzt kurzzeitig SAP als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Deutschlands. Aktuell liegen die beiden DAX-Größen Kopf an Kopf bei rund 202 Milliarden Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





