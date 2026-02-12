DAX wartet auf den positiven Impuls – Quartalsbilanzen zeichnen positives Bild

In Europa deutet sich eine Stabilisierung auf niedrigem konjunkturellem Niveau an. Dies zeigt sich in vielen Quartalszahlen wie den gestrigen von Siemens Energy und der Commerzbank und auch den heute bereits vorgelegten Zahlen von Siemens. Dennoch bleibt die große Abhängigkeit von den Volkswirtschaften in China und den USA essenziell. Zudem sind die Rüstungsausgaben der EU ein bedeutender zusätzlicher Treiber für diese wirtschaftliche Stabilisierung.

Bei den gestrigen Daten muss man sehr tief in die Details gehen, um ein stimmiges Gesamtbild der US-Wirtschaft zu erhalten. Die Arbeitsmarktdaten lagen zwar deutlich über den Erwartungen, dennoch kam es in der jüngsten Vergangenheit regelmäßig zu Revidierungen, die im Nachgang dann ein komplett anderes Bild zeigten. Angesichts dessen dürften die heute anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an Bedeutung gewinnen.

Inmitten dieser Gemengelage treiben die KI-Hoffnungen die kompletten internationalen Finanzmärkte an. Das lässt sich an den Anleiheplatzierungen von Alphabet und dem geplanten Mega-IPO von SpaceX/xAI erkennen. Die Nachfrage der Investoren nach beiden Emissionsereignissen ist hoch und dreht das KI-Rad noch schneller. Für Skepsis gibt es derzeit wenig Raum, obwohl diese in einigen Teilen angebracht sein sollte. So sind die Bewertungen in den USA auf dem Niveau der Dotcom-Ära angekommen und die Privatanleger strömen mit großem Interesse in den Softwaresektor.

Der DAX dürfte sich am heutigen Handelstag erneut vorsichtig an das Kurniveau von 25 000 Punkten herantasten, der Fokus der Anleger bleibt ganz klar auf den Unternehmensnachrichten. So liegen kurz vor Handelseröffnung 25 der 40 Unternehmen in der Gewinnzone und die Liste wird von Zalando und Siemens angeführt. Ein nachhaltiger Ausbruch über die runde Marke müsste durch einen positiven Handelsimpuls initiiert werden, der sich aktuell aber nicht erkennen lässt.

