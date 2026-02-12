Biokraftstoffhersteller Verbio steigert Umsatz und operativen Gewinn

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 18.188 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +7,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..

Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -40,81 %/+14,44 % bedeutet.