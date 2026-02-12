Biokraftstoffhersteller Verbio steigert Umsatz und operativen Gewinn
- Umsatz auf 455,4 Mio. Euro im Q2 2025/26 gestiegen.
- Operatives Ergebnis (Ebitda) auf 30,1 Mio. Euro erhöht.
- Positives Ergebnis je Aktie: 0,05 Euro, Vorjahr -0,06 Euro.
LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen profitierte dabei von einer guten Ergebnisentwicklung im Segment Bioethanol/Biomethan. Der Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) wurde auf das obere Ende des zuvor ausgegebenen hohen zweistelligen Millionenbereichs konkretisiert. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 20,8 auf 30,1 Millionen Euro, wie der SDax -Konzern am Donnerstag in Leipzig mitteilte.
Der Umsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich auf 455,4 Millionen Euro. Im Vorjahr wurden hier 393,6 Millionen Euro verbucht. Damit erreichte Verbio wieder ein positives Ergebnis je Aktie von 0,05 Euro, gegenüber einem Minus von 0,06 Euro im Vorjahreszeitraum./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 18.188 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +7,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,57 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -40,81 %/+14,44 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verbio. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.
Alle Zahlen, Entwicklungen zeigen nach oben und genauso wird's für das Rest vom Jahr und in den Folgejahren auch weitergehen. Und diesmal macht es Verbio mit ihrer Prognosekonkretisierung zum Glück richtig ! In der Vergangenheit musste man die Prognosen per Ad-Hoc wieder einsacken, weil die THG-Quote sich eben nicht so entwickelt hat, wie man erwartet hat. Den Fehler machen die Herren Sauter/Tröber nicht noch einmal. Der entscheidende Satz ist "Ausschlaggebend war insbesondere die wieder anziehende Nachfrage nach THG-Quoten...Die Auswirkungen werden sich in den kommenden Quartalen zeigen."
Naja, wer nimmt denn Analysten ernst?