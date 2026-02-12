Luxuskonzern Hermes wächst stärker als erwartet - Wechselkurse belasten aber

PARIS (dpa-AFX) - Eine robuste Nachfrage nach Birkin-Taschen liefert dem französischen Luxuskonzern Hermes weiter Rückenwind. Im vierten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um gut 3 Prozent auf 4,09 Milliarden Euro, wie Hermes am Donnerstag in Paris mitteilte. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit fast 10 Prozent noch deutlich stärker aus und übertraf damit auch die Erwartungen von Analysten. Dabei legte der Luxuskonzern auf dieser Basis weltweit zu, unter anderem in Europa sogar mit prozentual zweistelligen Wachstumsraten. Abgesehen vom schwächelnden Geschäft mit Parfüm und Beauty entwickelten sich sämtliche Sparten prächtig.

Aufs Gesamtjahr gesehen übertraf Hermes auch beim operativen Gewinn die Markterwartungen. Trotz ökonomischer sowie geopolitischer Unsicherheiten bestätigten die Franzosen ihre Mittelfristziele. Fürs vergangene Jahr soll an die Aktionäre eine Dividende von 18 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, das ist spürbar weniger als Analysten erhofft hatten. Derweil dreht der Luxuskonzern weiter an der Preisschraube: Im neuen Jahr seien die Preise bisher im Schnitt um fünf bis sechs Prozent erhöht, teilte Hermes mit./niw/mis