Luxuskonzern Hermes wächst stärker als erwartet - Wechselkurse belasten aber
- Robuste Nachfrage nach Birkin-Taschen treibt Umsatz.
- Umsatz im Q4 um 3% auf 4,09 Mrd. Euro gestiegen.
- Dividende 18 Euro/Aktie, Preise um 5-6% erhöht.
PARIS (dpa-AFX) - Eine robuste Nachfrage nach Birkin-Taschen liefert dem französischen Luxuskonzern Hermes weiter Rückenwind. Im vierten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um gut 3 Prozent auf 4,09 Milliarden Euro, wie Hermes am Donnerstag in Paris mitteilte. Bereinigt um Währungsschwankungen fiel das Wachstum mit fast 10 Prozent noch deutlich stärker aus und übertraf damit auch die Erwartungen von Analysten. Dabei legte der Luxuskonzern auf dieser Basis weltweit zu, unter anderem in Europa sogar mit prozentual zweistelligen Wachstumsraten. Abgesehen vom schwächelnden Geschäft mit Parfüm und Beauty entwickelten sich sämtliche Sparten prächtig.
Aufs Gesamtjahr gesehen übertraf Hermes auch beim operativen Gewinn die Markterwartungen. Trotz ökonomischer sowie geopolitischer Unsicherheiten bestätigten die Franzosen ihre Mittelfristziele. Fürs vergangene Jahr soll an die Aktionäre eine Dividende von 18 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, das ist spürbar weniger als Analysten erhofft hatten. Derweil dreht der Luxuskonzern weiter an der Preisschraube: Im neuen Jahr seien die Preise bisher im Schnitt um fünf bis sechs Prozent erhöht, teilte Hermes mit./niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 2.170 auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um +8,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 231,51 Mrd..
Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 16,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.365,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +2,96 %/+18,45 % bedeutet.