Mercedes-Benz Group Aktie verliert deutlich an Wert - -4,81 % - 12.02.2026

Mit einer Performance von -4,81 % musste die Mercedes-Benz Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Mercedes-Benz Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,75 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 55,39€, mit einem Minus von -4,81 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Mercedes-Benz ist ein führender Hersteller von Premiumfahrzeugen, bekannt für Luxus und Innovation, mit starker globaler Präsenz und Konkurrenz durch BMW, Audi und Tesla.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Mercedes-Benz Group Verluste von -6,90 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -9,63 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Mercedes-Benz Group einen Rückgang von -8,67 %.

Mercedes-Benz Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,63 % 1 Monat -9,10 % 3 Monate -6,90 % 1 Jahr -0,37 %

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,19 Mrd. € wert.

Der Dax dürfte seine Vortagsverluste am Donnerstag mit einem freundlichen Start zunächst ausgleichen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,5 Prozent höheren Auftakt bei 24.975 Punkten. Damit würde der deutsche Leitindex …

Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der US-Zölle und der schwachen Geschäfte im einstigen Wachstumsmarkt China spürbar weniger erwirtschaftet. Um Sondereffekte bereinigt sank das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 40 …

Der Autobauer Mercedes-Benz hat sich für das neue Jahr vorsichtige Ziele in seiner wichtigsten Sparte mit dem Pkw-Bau gesetzt. So dürfte die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern im Pkw-Geschäft in diesem Jahr zwischen 3 und 5 …

So schlagen sich die Wettbewerber von Mercedes-Benz Group

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -1,15 %.

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.