    BMW Aktie schwach im Handel - 12.02.2026

    Am 12.02.2026 ist die BMW Aktie, bisher, um -2,70 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

    BMW Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die BMW Aktie. Sie fällt um -2,70 % auf 87,22. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,58 %, geht es heute bei der BMW Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BMW-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,01 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei BMW auf -4,14 %.

    BMW Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,69 %
    1 Monat -2,72 %
    3 Monate +2,01 %
    1 Jahr +17,00 %

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,99 Mrd. € wert.

    Jeder Dritte kennt neue E-Auto-Prämie gar nicht


    Die neue E-Auto-Prämie hat bei ihrer Bekanntheit in der Bevölkerung noch Luft nach oben. Jede und jeder Dritte (34 Prozent) in Deutschland hat bislang nicht von der neuen Förderung gehört. Das geht aus einer repräsentativen, online durchgeführte …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,98 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +0,77 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,69 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -1,50 % Stellantis N.V. Faktor 4,00x Long Open End (VON) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,03 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Plus, mit +1,01 %.

    BMW Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

    -1,92 %
    -1,69 %
    -2,72 %
    +2,01 %
    +17,00 %
    -8,60 %
    +26,80 %
    +30,67 %
    +549.400,00 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000



