BERENBERG stuft Stellantis auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 10,00 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil sieht den Ausblick vom 6. Februar als Großreinemachen des Autokonzerns. Letztlich seien die Risiken für die Anlagestory damit nun gesunken, schrieb er am Mittwochabend./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 6,422EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,80

Kursziel alt: 10,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



