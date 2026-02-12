BARCLAYS stuft T-Mobile US auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für T-Mobile US von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kannan Venkateshwar verzeichnet nach den Quartalsberichten der drei großen US-Mobilfunkanbieter T-Mobile US, Verizon und AT&T einen positiven Stimmungsumschwung, den er so schnell nicht erwartet hatte. Zum Teil sei er wohl aber auch auf eine Branchenrotation hinein in die Defensive zurückzuführen, so der Experte am Donnerstag. Mit dem Ausblick der Telekom-Tochter dürfte sich die Wettbewerbs-Balance in der Branche halten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 177,2EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Kannan Venkateshwar
Analysiertes Unternehmen: T-Mobile US
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 240
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
