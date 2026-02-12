BERENBERG stuft Schott Pharma auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Schott Pharma auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Spezialist für Medikamentenaufbewahrung und -verabreichung sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Ehmann am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Der Tenor des Managements in der Telefonkonferenz sei trotz solider Basis für das Geschäftsjahr allerdings eher vorsichtig gewesen. Ehmann bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung, gerade mit Blick auf den Bewertungsrückstand gegenüber den direkten Konkurrenten Stevanato und WestPharmaceutical Services./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 15,72EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

