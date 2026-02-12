Siemens Aktie steigt auf 265,05€ - 12.02.2026

Die Siemens Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,17 % auf 265,05€ zulegen. Das sind +8,15 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 265,05€, mit einem Plus von +3,17 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Siemens einen Gewinn von +5,15 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +9,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Siemens eine positive Entwicklung von +9,77 % erlebt.

Siemens Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,66 % 1 Monat +3,06 % 3 Monate +5,15 % 1 Jahr +22,28 %

Informationen zur Siemens Aktie

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 211,00 Mrd. € wert.

Der Dax dürfte seine Vortagsverluste am Donnerstag mit einem freundlichen Start zunächst ausgleichen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,5 Prozent höheren Auftakt bei 24.975 Punkten. Damit würde der deutsche Leitindex …

Die Siemens Aktiengesellschaft hat am 9. Februar 2026 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht, das am 12. Februar 2024 begonnen wurde. Im Zeitraum vom 2. bis 8. Februar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 262.460 eigene …

Nach einem guten Start in das neue Geschäftsjahr erhöht der Technologiekonzern Siemens seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September). Die für Siemens entscheidende Gewinnkennziffer - das Ergebnis je Aktie vor bestimmten …

Siemens Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.