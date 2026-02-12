    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ThyssenKrupp Aktie - Kurs auf Talfahrt - 12.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ThyssenKrupp Aktie bisher Verluste von -3,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,70 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,29 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,21 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +10,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +25,79 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,91 %
    1 Monat +14,17 %
    3 Monate +28,21 %
    1 Jahr +240,23 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursaussichten und Bewertung von ThyssenKrupp: Erwartungen an Anstieg bis rund 29 € und Spekulationen über einen Short‑Squeeze trotz gemeldeter niedriger Short‑Quoten; bevorstehende Quartalszahlen und mögliche Belastungen/Entlastungen durch HKM‑Deal mit Salzgitter; Diskussionen zur Bewertung via TK‑Elevator‑IPO (Bewertungen 5–25 Mrd.) und hoher Verschuldung (Debt/EBITDA ~7–9x); positive Impulse durch Stahlpreise und Offshore‑Windprojekte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,36 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,91 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +0,09 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,09 %. ArcelorMittal verliert -0,39 %

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -1,63 %
    +12,74 %
    +21,06 %
    +35,94 %
    +260,76 %
    +134,26 %
    +52,11 %
    +20,67 %
    +55,39 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



    RSS-Feed abonnieren

