ThyssenKrupp Aktie - Kurs auf Talfahrt - 12.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,70 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,29 %, geht es heute bei der ThyssenKrupp Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von ThyssenKrupp in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,21 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +10,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +25,79 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,91 % 1 Monat +14,17 % 3 Monate +28,21 % 1 Jahr +240,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursaussichten und Bewertung von ThyssenKrupp: Erwartungen an Anstieg bis rund 29 € und Spekulationen über einen Short‑Squeeze trotz gemeldeter niedriger Short‑Quoten; bevorstehende Quartalszahlen und mögliche Belastungen/Entlastungen durch HKM‑Deal mit Salzgitter; Diskussionen zur Bewertung via TK‑Elevator‑IPO (Bewertungen 5–25 Mrd.) und hoher Verschuldung (Debt/EBITDA ~7–9x); positive Impulse durch Stahlpreise und Offshore‑Windprojekte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,36 Mrd. € wert.

Der Dax dürfte seine Vortagsverluste am Donnerstag mit einem freundlichen Start zunächst ausgleichen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,5 Prozent höheren Auftakt bei 24.975 Punkten. Damit würde der deutsche Leitindex …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die thyssenkrupp AG hat am 10. Februar 2026 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass der Quartalsfinanzbericht für das erste Halbjahr (Q1) am 12. Februar 2026 …

So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,91 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +0,09 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,09 %. ArcelorMittal verliert -0,39 %

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.