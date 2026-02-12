    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    KWS SAAT Aktie knickt ein - 12.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die KWS SAAT Aktie bisher Verluste von -2,90 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KWS SAAT Aktie.

    Besonders beachtet! - KWS SAAT Aktie knickt ein - 12.02.2026
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    KWS SAAT ist ein global führendes Saatgutunternehmen, das sich durch innovative Züchtungstechniken und Unabhängigkeit von großen Agrarkonzernen auszeichnet.

    KWS SAAT Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.02.2026

    Die KWS SAAT Aktie ist bisher um -2,90 % auf 67,00 gefallen. Das sind -2,00  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der KWS SAAT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 67,00, mit einem Minus von -2,90 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die KWS SAAT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,04 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die KWS SAAT Aktie damit um -10,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,96 % verloren.

    KWS SAAT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,45 %
    1 Monat -10,82 %
    3 Monate +7,04 %
    1 Jahr +14,00 %

    Informationen zur KWS SAAT Aktie

    Es gibt 33 Mio. KWS SAAT Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,18 Mrd. € wert.

    Dax nähert sich wieder 25.000 Punkten


    Der Dax dürfte seine Vortagsverluste am Donnerstag mit einem freundlichen Start zunächst ausgleichen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,5 Prozent höheren Auftakt bei 24.975 Punkten. Damit würde der deutsche Leitindex …

    KWS Saat kappt Umsatzprognose - Agrarmarkt bleibt gedämpft


    Der Saatguthersteller KWS Saat erwartet angesichts des gedämpften Agrarmarktumfelds in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Niedrige Preise für Agrarrohstoffe führten zu Unsicherheiten bei den Anbauentscheidungen von Kunden …

    KWS SAAT Reports H1 2025/2026 Results & Updates FY Outlook


    KWS navigates tough markets with modest sales growth, stronger earnings and a healthier balance sheet, as portfolio moves reshape its financial profile.

    So schlagen sich die Wettbewerber von KWS SAAT

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Bayer notiert im Plus, mit +0,35 %.

    KWS SAAT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die KWS SAAT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KWS SAAT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KWS SAAT

    +2,03 %
    -10,45 %
    -10,82 %
    +7,04 %
    +14,00 %
    +8,06 %
    -7,19 %
    +32,93 %
    +1.359,67 %
    ISIN:DE0007074007WKN:707400



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! KWS SAAT Aktie knickt ein - 12.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die KWS SAAT Aktie bisher Verluste von -2,90 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der KWS SAAT Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     