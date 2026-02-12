KWS SAAT Aktie knickt ein - 12.02.2026

Die KWS SAAT Aktie ist bisher um -2,90 % auf 67,00€ gefallen. Das sind -2,00 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der KWS SAAT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 67,00€, mit einem Minus von -2,90 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

KWS SAAT ist ein global führendes Saatgutunternehmen, das sich durch innovative Züchtungstechniken und Unabhängigkeit von großen Agrarkonzernen auszeichnet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die KWS SAAT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,04 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die KWS SAAT Aktie damit um -10,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,96 % verloren.

KWS SAAT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,45 % 1 Monat -10,82 % 3 Monate +7,04 % 1 Jahr +14,00 %

Informationen zur KWS SAAT Aktie

Es gibt 33 Mio. KWS SAAT Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,18 Mrd. € wert.

Der Dax dürfte seine Vortagsverluste am Donnerstag mit einem freundlichen Start zunächst ausgleichen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,5 Prozent höheren Auftakt bei 24.975 Punkten. Damit würde der deutsche Leitindex …

Der Saatguthersteller KWS Saat erwartet angesichts des gedämpften Agrarmarktumfelds in diesem Jahr weniger Wachstum als bisher in Aussicht gestellt. Niedrige Preise für Agrarrohstoffe führten zu Unsicherheiten bei den Anbauentscheidungen von Kunden …

KWS navigates tough markets with modest sales growth, stronger earnings and a healthier balance sheet, as portfolio moves reshape its financial profile.

So schlagen sich die Wettbewerber von KWS SAAT

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Bayer notiert im Plus, mit +0,35 %.

KWS SAAT Aktie jetzt kaufen?

Ob die KWS SAAT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KWS SAAT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.