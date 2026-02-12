CANCOM SE - Aktie schießt in die Höhe +4,24 % - 12.02.2026

Mit einer Performance von +4,24 % konnte die CANCOM SE Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CANCOM SE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,65 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 24,600€, mit einem Plus von +4,24 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

CANCOM SE ist ein führender IT-Dienstleister, spezialisiert auf Cloud-Computing und digitale Transformation, mit starker Präsenz in der DACH-Region. Hauptkonkurrenten sind Bechtle und Computacenter. CANCOMs Stärke liegt in maßgeschneiderten IT-Lösungen und umfassender Servicepalette.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von CANCOM SE in den letzten drei Monaten Verluste von -1,25 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CANCOM SE Aktie damit um -9,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei CANCOM SE auf -10,73 %.

CANCOM SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,89 % 1 Monat -13,82 % 3 Monate -1,25 % 1 Jahr -2,87 %

Informationen zur CANCOM SE Aktie

Es gibt 32 Mio. CANCOM SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 795,76 Mio. € wert.

Der IT-Dienstleister Cancom hat nach einem zunächst schwachen Geschäftsverlauf Ende 2025 die Kurve bekommen. Dank einer anhaltenden Belebung im Herbst lag der Umsatz im Gesamtjahr mit gut 1,7 Milliarden Euro nur 1,5 Prozent niedriger als im …

Trotz leicht rückläufiger Umsätze blickt CANCOM auf ein solides Geschäftsjahr 2025 zurück – mit starkem Q4, robustem Cashflow und erfüllter Prognose.

CANCOM closes 2025 with mixed signals: slightly lower annual revenue and EBITDA, but a strong Q4 rebound and solid KPIs set the stage for its 2026 outlook.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bechtle, Capgemini und Co.

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Capgemini notiert im Minus, mit -0,28 %. GFT Technologies notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Accenture Registered (A) verliert -0,30 %

CANCOM SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die CANCOM SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CANCOM SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.