DroneShield - Aktie auf Talfahrt - 12.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Mit einer Performance von -4,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,69 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,50 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -1,93 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,85 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von DroneShield einen Rückgang von -3,07 %.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,78 % 1 Monat -17,85 % 3 Monate -1,93 % 1 Jahr +401,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die von einem übergeordneten Abwärtstrend geprägt ist. Die Marke von 3,20 AUD wird als kritischer Punkt angesehen, während ein Bruch unter 2,90 AUD als beschleunigender Trendbruch interpretiert wird. Trotz kurzfristiger optimistischer Einschätzungen bleibt die Skepsis aufgrund der Marktbedingungen und der technischen Analyse vorherrschend.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 918 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,25 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,21 %. RTX Corporation Reg Shs verliert -0,24 %

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.