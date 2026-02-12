JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate entsprächen den Erwartungen und der Zielsetzung des Autobauers, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Zwar stehe den Stuttgartern ein herausforderndes Jahr 2026 bevor, er rechne aber mit einem starken Free Cashflow, der erneut die Dividende und den Aktienrückkauf stützen dürfte./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,29 % und einem Kurs von 55,11EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



