    Mercedes-Benz setzt mit Zahlen ganzen Sektor unter Druck

    • Mercedes-Benz belastet Dax-Kursgewinne stark.
    • Quartalszahlen enttäuschen, Gewinneinbruch für 2025.
    • Dividende sinkt, aber nicht so stark wie befürchtet.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Autowerte dürften am Donnerstag belastet von Mercedes-Benz die Kursgewinne des Dax etwas bremsen. Nach den vorgelegten Quartalszahlen und dem Ausblick gerät bei den Titeln des Stuttgarter Autobauers das bisherige Xetra-Jahrestief von 54,89 Euro ins Wanken, denn vorbörslich wurden sie fünf Prozent tiefer gehandelt. Das Tradegate-Tief lag mit 54,81 Euro schon kurzzeitig darunter.

    Die Titel der anderen Autobauer BMW , VW und Porsche AG wurden mit bis zu 2,4 Prozent ins Minus gezogen.

    Die Stuttgarter haben für 2025 einen Gewinneinbruch vermeldet, der es in sich hat. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung dabei noch um 29 Prozent verfehlt, kommentierte der Analyst Stephen Reitman von Bernstein Research das Ergebnis, das auf der Umsatzseite besser aussehe.

    Das Abschneiden der Autosparte und die Aussagen zu deren Profitabilität im Geschäftsjahr 2026 wurden in ersten Kommentar als Enttäuschungen angesehen. Das obere Ende der Margen-Zielspanne liege mit 5 Prozent unter dem Konsens von 5,7 Prozent, schrieb Reitman.

    Auch die Dividende soll nun sinken; allerdings nicht so drastisch wie gedacht, hieß es von Händlerseite./tih/men

     

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 87,16 auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,06 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -7,50 %/+36,32 % bedeutet.




    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
