JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Industriekonzerns habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Tommaso Castello am Donnerstag./rob/edh/ag
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,70 % und einem Kurs von 11,83EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.
