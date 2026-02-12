JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Industriekonzerns habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Tommaso Castello am Donnerstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,70 % und einem Kurs von 11,83EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tommaso Castello

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 12,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,50 € , was eine Steigerung von +3,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer