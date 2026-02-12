Irans Präsident fordert nach Unruhen 'Heilung der Wunden'

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat nach den blutigen Unruhen im Land zu einer "Heilung der Wunden" aufgerufen. "Es waren bittere Wunden, aber sie sollten geheilt und nicht bis zur Infektion vertieft werden", sagte er am Mittwochabend bei der Preisverleihung der jährlichen Fadschr-Filmfestspiele. Man müsse nun nach vorne schauen und sich versöhnen, statt weiter zu streiten und das Land "ausländischen Feinden" zu überlassen.

"Ich selbst kann nachts nicht mehr schlafen und bin sehr traurig über die bitteren Entwicklungen", sagte der Präsident laut Nachrichtenagentur Isna. Seine Worte in der Wahdat-Halle in der Hauptstadt Teheran stießen nur auf verhaltenen Applaus. Einige Künstler und auch Preisträger hatten aus Solidarität mit den Opfern der Unruhen die Zeremonie boykottiert.