    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Ziel für Qiagen auf 50 Euro - 'Buy'

    • Berenberg hebt Kursziel für Qiagen auf 50 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" trotz Übernahmespekulationen.
    • Möglicher Käufer: Thermo Fisher, Preis bei 70 Dollar.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Qiagen auf 50 Euro - 'Buy'
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inmitten der Übernahmespekulationen liefere der Diagnostikspezialist operativ solide ab, schrieb Harry Gillis am Mittwochabend im Nachgang jüngster Quartalszahlen. Wer könnte Qiagen kaufen und zu welchem Preis? Nach Gesprächen mit Anlegern sieht Gillis Thermo Fisher, Danaher und Agilent an vorderster Front. Einen möglichen Verkaufspreis sieht er bei 70 Dollar je Aktie - also aktuell etwa 59 Euro. Er sieht aber auch Wertschöpfungspotenzial auf eigenständiger Basis./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 43,11 auf Tradegate (12. Februar 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um -0,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 8,82 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +7,93 %/+17,32 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 50 Euro

    ANALYSE-FLASH Berenberg hebt Ziel für Qiagen auf 50 Euro - 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inmitten der Übernahmespekulationen liefere der Diagnostikspezialist operativ solide ab, schrieb Harry Gillis am Mittwochabend
