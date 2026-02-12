ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Novo Nordisk auf 360 Kronen - 'Buy'
- Berenberg senkt Kursziel für Novo Nordisk auf 360 DKK.
- Einstufung bleibt trotz enttäuschendem Ausblick "Buy".
- Umsatzrückgang von 8% erwartet, Preisdruck möglich.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 415 auf 360 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate für 2026 habe enttäuscht, schrieb Kerry Holford in seinem Kommentar vom Mittwochabend. Holford geht von einem Umsatzrückgang um 8 Prozent aus - liegt also etwa in der Mitte der vom Management ausgegebenen Spanne zwischen minus 5 und minus 13 Prozent. Das untere Ende habe den Markt besorgt, würde aber Preisdruck bei gleichzeitiger Volumenerosion bedeuten. Dieses Szenario hält er für eher unwahrscheinlich. Holford hält die Bewertung zudem weiter für attraktiv. /rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 41,67 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 140,57 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,83DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +561,69 %/+862,46 % bedeutet.
