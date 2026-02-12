Berenberg senkt Ziel für Novo Nordisk auf 360 Kronen - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 41,67 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 140,57 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,83DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +561,69 %/+862,46 % bedeutet.