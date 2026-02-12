ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Novo Nordisk auf 'Hold' - Ziel hoch auf 275 Kronen
- Jefferies hebt Kursziel für Novo Nordisk auf 275 Kronen.
- Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft.
- Risiken klarer, Umsatzkonsens für 2027 vernünftig.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk etwas aufgestockt von 270 auf 275 dänischen Kronen und die Aktien von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken hätten sich beim dänischen Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate inzwischen deutlich herauskristallisiert, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend angesichts zuletzt deutlich gesunkener Markterwartungen. Den Umsatzkonsens für 2027 hält er inzwischen für vernünftig, Unsicherheit gebe es aber noch bei der Marge. Novo muss aus Leuchtens Sicht mit Zukäufen das Portfolio breiter aufstellen. Seine negative Einschätzung gibt er allerdings nun auf. Der gute US-Marktstart von Wegovy in Pillenform sorge für Schwung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 41,67 auf Tradegate (12. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 140,57 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 347,83DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +561,69 %/+862,46 % bedeutet.
