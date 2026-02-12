    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHi-View Resources AktievorwärtsNachrichten zu Hi-View Resources
    Hi-View Resources Inc. ernennt Shannon Broughm in das Technical Advisory Board

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. FEBRUAR 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) gibt die Ernennung von Frau Shannon Broughm zur Technical Advisor des Unternehmens bekannt.

     

    Frau Broughm ist Senior Consultant bei APEX Geoscience Ltd. und hat ein B.Sc.-Diplom in Geologie von der Dalhousie University (2013) sowie ein M.Sc.-Diplom in Geologie von der Memorial University of Newfoundland (2017) mit einem besonderen Schwerpunkt auf Geochemie und Wirtschaftsgeologie. Ihre M.Sc.-Forschungsarbeit mit dem Titel „Mineral chemistry of magnetite from magnetite-apatite mineralization and their host rocks: examples from Kiruna, Sweden, and El Laco, Chile“ wurde in der internationalen Fachzeitschrift Mineralium Deposita veröffentlicht. Frau Broughm ist seit Februar 2022 als Professional Geologist (P.Geo.) bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGA) registriert.

     

     

    Shannon Broughm sagte: „Ich freue mich, Hi-View als Technical Advisor beizutreten und meine Erfahrung in der Region Toodoggone in den Ausbau der überaus höffigen Projekte des Unternehmens einbringen zu können.“

     

    R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagt dazu: „Wir freuen uns, Shannon im Technical Advisory Board von Hi-View begrüßen zu dürfen. Seit 2018 stellt sie ihre herausragende geologische und geochemische Expertise unter Beweis und kann darüber hinaus auch Führungskompetenzen in der Feldarbeit und der Exploration in der Region Toodoggone vorweisen. Ihre praktische Herangehensweise und ihre vielfältigen Erfahrungen werden für uns bei der Weiterentwicklung unserer Projekte von großem Nutzen sein.“

     

    Frau Broughm verfügt über neun Jahre Erfahrung als beratende Geologin und hat für Junior-Bergbauunternehmen Mineralexplorationsprogramme geplant und umgesetzt, die auf Basis- und Edelmetalle in einer Vielzahl von Lagerstättentypen mit besonderem Schwerpunkt auf porphyrisch-epithermalen Systemen ausgerichtet waren. Ihre Erfahrung umfasst neun Jahre bei APEX sowie fünf Sommer während ihres Studiums, in denen sie für das Geological Survey in Neufundland und Labrador sowie für das Department of Natural Resources in Nova Scotia tätig war. Sie arbeitet seit 2018 vornehmlich in der Region Toodoggone und hat dabei ein ausgeprägtes technisches Fachwissen zu Geologie, strukturellen Kontrollen, Mineralisierung sowie effektiven auf die Entdeckung ausgerichteten Explorationstechniken erworben. Im Rahmen ihrer jüngsten Tätigkeit leitete sie Explorationsprogramme, die auf Systeme mit hoher Sulfidierung bzw. Porphyrsysteme im Nordosten von British Columbia abzielten.

