    ACG Packaging Materials tritt dem Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums als erstes pharmazeutisches Verpackungsunternehmen der Welt bei

    DAVOS, Schweiz und MUMBAI, Indien, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ACG Packaging Materials gab heute bekannt, dass sein Werk in Shirwal zu einem Global Lighthouse ernannt und in das Lighthouse Network (GLN) des Weltwirtschaftsforums (WEF) aufgenommen wurde. Dies ist die zweite Lighthouse-Auszeichnung, nachdem 2023 erstmals die Kapselproduktionsstätte in Pithampur als Lighthouse anerkannt wurde. Die Auszeichnung unterstreicht die führende Rolle von ACG bei der Nutzung intelligenter Fertigungsverfahren, um Medikamente weltweit sicherer, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen.

    Karan Singh, geschäftsführender Leiter von ACG, erklärte: „ACG hat stets daran geglaubt, dass echte Führung im Verpackungssektor daraus entsteht, intelligenter zu bauen – nicht härter zu konkurrieren. Unser Werk in Shirwal ist nun die zweite Anlage, die vom Global Lighthouse Network des World Economic Forum ausgezeichnet wurde. Damit ist ACG das weltweit erste Unternehmen für pharmazeutische Verpackungen, das diese Ehrung erhält."

    Er fügte hinzu: „Dieser Erfolg spiegelt die Strukturen und Rahmenwerke wider, die wir konzernweit etablieren. Alle Geschäftseinheiten von ACG bündeln ihre Kräfte, um Verpackungen zu optimieren, damit Medikamente sicherer, nachhaltiger sowie erschwinglicher werden. Wiederholung ist der Beweis – im Einklang mit unserem Anspruch ‚Make it Better' übertragen wir diese Lighthouse-Exzellenz auf unsere Standorte und treiben Sustainability Lighthouses für verantwortungsvolle, resiliente Fertigung aus Indien voran."

    Im Werk Shirwal umfasst das Transformationsprogramm den gesamten Fertigungsbetrieb und wird durch generative KI, maschinelles Lernen, Deep Learning, das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und digitale Zwillingstechnologien ermöglicht. In einem stark wettbewerbsintensiven und zunehmend standardisierten Markt für pharmazeutische Verpackungen setzte das Werk eine umfassende digitale Transformation um, um Produktivität, Agilität sowie Qualität zu steigern, zugleich den Energieverbrauch und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen zu senken und ein sichereres, stärker befähigtes Arbeitsumfeld zu unterstützen.

