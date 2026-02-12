Starke Performance Himax Technologies Aktie legt zu - 12.02.2026

Mit einer Performance von +4,29 % konnte die Himax Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Himax Technologies Aktie. Nach einem Plus von +2,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 7,3000€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Himax Technologies ist ein Schlüsselakteur im Bereich der Display-Driver-ICs mit innovativen Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Himax Technologies über einen Zuwachs von +10,53 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Himax Technologies auf +5,76 %.

Himax Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,08 % 1 Monat +5,76 % 3 Monate +10,53 % 1 Jahr -22,22 %

Informationen zur Himax Technologies Aktie

Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Microchip Technology und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,57 %. Microchip Technology notiert im Plus, mit +0,22 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,18 %. NXP Semiconductors legt um +0,95 % zu

Himax Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.